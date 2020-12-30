Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, küresel olarak, yakın tarihte tecrübe edilmeyen bir pandemi döneminden geçildiğini belirtti. Peker, tüm dünyada iyileşmek için olağanüstü bir mücadele verildiğini kaydederek, "Türkiye ekonomisinde de bu mücadelenin benzer örneğini yaşıyoruz. Özellikle pandeminin oluşturduğu olumsuz havanın dağılmasında teşvikler son derece önemliydi" diye konuştu. Bu dönemde atılan adımların çok önemli olduğunu belirten Peker, "Gayrimenkul sektörü açısından bakacak olursak; SPK'nın yurtdışı gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili son tebliği son derece önemli bir adım oldu. Artık GYO'lar, Almanya ve İngiltere'deki firmalar gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek. Bu gelişme, rekabet açısından son derece önemli bir gelişme. Bu tebliğ ile GYO'lar artık çok kârlı işler yapabilecek" ifadelerini kullandı. Hasan Peker şirket olarak yurtdışı yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Peker, "Bu son tebliğ ile yurtdışı yatırımlarımız çok daha kârlı ve çok daha büyük olacak. Peker GYO olarak önümüzdeki yıllarda bilançomuza yansıyacak büyük miktardaki kârlar için hazırlıklara süratle başlamış bulunuyoruz. Yabancı firmalarla rekabet etme gücümüzün kısıtlı olduğu geçmiş yıllardaki başarımızı; bu tebliğ değişikliği ile beraber daha da büyüterek çok daha kârlı hale getireceğiz. Bu yüzden 2021'e dair iyimserliğimizi koruyoruz" diye konuştu.Peker, şöyle devam etti: "Bir yandan Avrupa'daki büyümemizi sürdürürken diğer yandan da Türkiye'de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz. 2021, bizim için bambaşka bir yıl olacak. Türk inşaat sektörünün bayrağını yurtdışında da şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz."