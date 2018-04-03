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Sigara bir yi e çevirdi

’de bir apartman sinin 4’üncü katında çıkan korku ve paniğe neden oldu. Yangın esnasında balkona sığınan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:23
Sigara bir daireyi küle çevirdi

Edinilen bilgiye göre, olay Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Yazıcı Apartmanı 4'üncü katında çıktı. İddialara göre, kanepenin üstündeki tablasında söndürülmeden unutulan sigara yangına neden oldu. Bir süre sonra yangın çıkan evde alevler kısa sürede tüm odalara yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan ye müdahaleye başladı. Polis ekipleri ise, yolu trafiğe kapatarak dumanların yükseldiği apartmanda tüm daireleri tahliye ederek güvenlik şeritlerini çekti. Hanede kiracı olduğu belirtilen bir şahıs, daire alevler içindeyken balkona sığındı. İtfaiye ekipleri, bir odaya müdahale ettiği sırada aşağıdan uyarılmalarıyla balkona sığınan kişi vakit kaybedilmeden kurtarıldı. 3 itfaiye aracıyla alevleri söndürmeye çalışan ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, dumandan etkilenen kişilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan yanan ev kullanılamaz hale gelirken Emniyet Müdrülüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sigara bir daireyi küle çevirdi
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