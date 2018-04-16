Eskişehir'de 'Sarıl bana' sosyal deneyi

Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden olan Adalar Bölgesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler gözlerini bağlayıp kollarını iki yana açarak bölgedeki vatandaşların kendilerine sarılmalarını beklediler. Renkli görüntülerin oluştuğu sosyal deneyde, gencinden yaşlısına kadar birçok vatandaş, öğrencilere sarılarak bu faaliyete destek verdi. Bölgedeki kalabalık da bol bol fotoğraf çekerek, bu ilgi çekici etkinliği ölümsüzleştirdiler.

Eskişehir'de lise eğitimine devam eden ve 'Sarıl bana' isimli sosyal deneyde ön plana çıkan isimlerden olan Enes Dursun, yaptıkları etkinlikle kardeşliğin ön plana çıkmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bizler internette kanalı olan ve bu kanal üzerinden ilgi çekici videolar paylaşan bir grubuz. Bugün 'Sarıl bana' isimli bir etkinlik yaptık. 7'den 70'e herkes geldi, bize sarıldı, bizlerle sohbet etti. Burada insanlara vermek istediğimiz mesaj, kardeşliktir. Eskişehir'imizin insanı zaten çok sıcakkanlı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bir insanın tanımadığı birine şüphe duymadan ve sevgiyle yaklaşması çok hoş bir şey" şeklinde konuştu.

Sosyal deneyde görev alan bir diğer isim Selahattin Badem de, insanların kendilerini gösterdiği yoğun ilginin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim buradaki hedefimiz, herkese hepimizin insan olduğunu ve ön yargısız bir şekilde birbirimize kucak açabileceğimizi göstermek. Biz bu tür etkinlikleri ilk kez yapmıyoruz. Son da olmayacak muhtemelen. Ama bugünkü ilgi hakikaten bizi ayrı bir mutlu etti. Genç bir ekibiz. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eskişehirlilerin bizim bu faaliyetlerimizi böylesine benimsemesi bizim için tabii ki bir gurur kaynağı."

