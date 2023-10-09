Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:26

İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. Çatışmaların 3. gününde İsrail, Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım da ABD'den geldi. İsrail'e desteğini bildiren ABD Başkanı Joe Biden'ın "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." sözleri sonrası, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail'e gönderildiği duyuruldu. Öte yandan ABD'li yetkililer 24 saat detayına dikkat çekti.