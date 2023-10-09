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Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:26

İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. Çatışmaların 3. gününde İsrail, Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım da ABD'den geldi. İsrail'e desteğini bildiren ABD Başkanı Joe Biden'ın "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." sözleri sonrası, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail'e gönderildiği duyuruldu. Öte yandan ABD'li yetkililer 24 saat detayına dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

Son dakika haberi... İsrail- Filistin hattında tansiyon yükseliyor. 7 Ekim'de Hamas'ın başkattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunda yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiği belirtildi. Bölgede çatışmalar devam ederken gerilimi tırmandıracak bir adım da ABD'den geldi. ABD'nin Savaş gemisi ve savaş uçaklarını İsrail'e göndereceği haberlerinin ardından ABD'li yetkililer 24 ve 48 saat detayına dikkat çekti.

İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU!

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

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İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğine dikkat çekildi.

İsrail Hamas Son Dakika Haberi | ABD’den tansiyonu yükseltecek hamle! 24 saate dikkat çektiler: İsrail Kara Harekatına mı hazırlanıyor?

SİLAHLI ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı.

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