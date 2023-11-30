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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim
Giriş Tarihi: 30.11.2023 04:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 04:47

SON DAKİKA: Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

Son dakika haberi... Filistin'in cesur kızı olarak tanınan ve işgalci İsrail tarafından haksız yere hapishanede tutulan Ahed Tamimi, rehine takası mutabakatı kapsamında serbest bırakıldı. Bilindiği üzere, İsrail ile Hamas ilk olarak 4 gün ardından ise 2 gün daha eklenerek toplamda 6 gün boyunca Gazze'de "insani ara" verilmesi konusunda anlaşmıştı. Bu kapsamda yapılan esir takaslarının sonuncusu gece saatlerinde gerçekleşti. İsrail'in serbest bıraktığı isimler arasında Ahed Tamimi de yer aldı. Tamimi, 2015 yılında İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti.

SON DAKİKA: Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da başlayan Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesi 6. gününü tamamladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hamas arasında esir takasları gerçekleştirildi.

SON DAKİKA: Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

30 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

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SON DAKİKA: Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

SON DAKİKA: Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

SON DAKİKA: Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

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