Giriş Tarihi: 30.11.2023 04:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 04:47

SON DAKİKA: Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında dikkat çeken isim

Son dakika haberi... Filistin'in cesur kızı olarak tanınan ve işgalci İsrail tarafından haksız yere hapishanede tutulan Ahed Tamimi, rehine takası mutabakatı kapsamında serbest bırakıldı. Bilindiği üzere, İsrail ile Hamas ilk olarak 4 gün ardından ise 2 gün daha eklenerek toplamda 6 gün boyunca Gazze'de "insani ara" verilmesi konusunda anlaşmıştı. Bu kapsamda yapılan esir takaslarının sonuncusu gece saatlerinde gerçekleşti. İsrail'in serbest bıraktığı isimler arasında Ahed Tamimi de yer aldı. Tamimi, 2015 yılında İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti.