SON DAKİKA | İsrailli politikacıdan Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

Gazze'de Filistinlilere soykırım uygylayan ancak buna rağmen tüm Filistin halkını "Nazi" olaran nitelendiren Weitmann, "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.