Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

Almanca dili için eğitim almak isteyenler için ilk temel adımlardan birisi de sayıları öğrenmektir. Almanca sayılar 1'den 100'e kadar hem yazılışları hem de okunuşları için doğru yerdesiniz. Bu dili öğrenmek için herhangi birisinden yardım almadan haberimizde yer alan Almanca sayılar yazılışı ve okunuşu ile öğrenme imkânına sahip olabilirsiniz. Almanca sayılar öğrenmek için ilk olarak 1'den 20'ye kadar ezberleyebilir sonrasında ise 1'den 100'e kadar olan Almanca sayılar listesine göz atabilirsiniz. Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı aşağıda yer alıyor.

ALMANCA SAYILAR 1'DEN 20'YE KADAR

Almanca sayılar hayatımızın pek çok anında bize fayda sağlayabilir. Yurt dışı gezilerimizde veya ülkemize gelen turistler ile konuşmamızda rakamları bilmek bizlere avantaj sağlayabilir. Almanca sayılar herhangi bir eğitim almadan da ezberlenebilir. Almanca sayıların ilk olarak 1'den 20'ye kadar olan kısmına aşağıdan göz atmaya başlayabiliriz.