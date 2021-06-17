Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

Almanca öğrenmek için eğitim alan kişilerin ilk karşısına çıkan konuların başında Almanca sayılar yer almaktadır. Öncelikle 1'den 20'ye kadar öğrenilen Almanca sayılar, sonrasında ise 1'den 100'e kadar ezberlenmektedir. Hayatımızın pek çok yerinde karşımıza çıkabilecek durumlarda işimize yarayacak olan Almanca sayılar okunuşu ve yazılışı için doğru yerdesiniz. 1'den 100'e kadar olan Almanca sayılar yazılışı ve okunuşları bu başlık altından yer alıyor. İşte, Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı…