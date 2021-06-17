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Haberler FotoHaber Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu
Giriş Tarihi: 17.06.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 20:41

Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

Almanca öğrenmek için eğitim alan kişilerin ilk karşısına çıkan konuların başında yer almaktadır. Öncelikle 1'den 20'ye kadar öğrenilen Almanca sayılar, sonrasında ise 1'den 100'e kadar ezberlenmektedir. Hayatımızın pek çok yerinde karşımıza çıkabilecek durumlarda işimize yarayacak olan ve yazılışı için doğru yerdesiniz. 1'den 100'e kadar olan Almanca sayılar yazılışı ve okunuşları bu başlık altından yer alıyor. İşte, Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı…

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

Almanca dili için eğitim almak isteyenler için ilk temel adımlardan birisi de sayıları öğrenmektir. 1'den 100'e kadar hem yazılışları hem de okunuşları için doğru yerdesiniz. Bu dili öğrenmek için herhangi birisinden yardım almadan haberimizde yer alan Almanca sayılar yazılışı ve okunuşu ile öğrenme imkânına sahip olabilirsiniz. Almanca sayılar öğrenmek için ilk olarak 1'den 20'ye kadar ezberleyebilir sonrasında ise 1'den 100'e kadar olan Almanca sayılar listesine göz atabilirsiniz. Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı aşağıda yer alıyor.

ALMANCA SAYILAR 1'DEN 20'YE KADAR

Almanca sayılar hayatımızın pek çok anında bize fayda sağlayabilir. Yurt dışı gezilerimizde veya ülkemize gelen turistler ile konuşmamızda rakamları bilmek bizlere avantaj sağlayabilir. Almanca sayılar herhangi bir eğitim almadan da ezberlenebilir. Almanca sayıların ilk olarak 1'den 20'ye kadar olan kısmına aşağıdan göz atmaya başlayabiliriz.

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

ALMANCA SAYILAR 1'DEN 100' KADAR

Almanca bilmenin önemi özellikle Türkiye'de oldukça önem taşır. Özellikle turistik mekânlarda çalışıyorsanız ya da bir işletme sahibiyseniz Almanca sayıları mutlaka bilmenize gerekmektedir. öğrenmek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

1: eins
2: zwei
3: drei
4: vier
5: fünf
6: sechs
7: sieben
8: acht
9: neun
10: zehn
11: elf
12: zwölf
13: dreizehn
14: vierzehn
15: fünfzehn
16: sechzehn
17: siebzehn
18: achtzehn
19: neunzehn
20: zwanzig

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Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

0: null

1: eins

2: zwei

3: drei

4: vier

5: fünf

6: sechs

7: sieben

8: acht

9: neun

10: zehn

11: elf

12: zwölf

13: dreizehn

14: vierzehn

15: fünfzehn

16: sechzehn

17: siebzehn

18: achtzehn

19: neunzehn

20: zwanzig

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

20: zwanzig
21: einundzwanzig
22: zweiundzwanzig
23: dreiundzwanzig
24: vierundzwanzig
25: fϋnfundzwanzig
26: sechsundzwanzig
27: siebenundzwanzig
28: achtundzwanzig
29: neunundzwanzig
30: dreißig
31: einunddreißig
32: zweiunddreißig
33: dreiunddreißig
34: vierunddreißig
35: fϋnfunddreißig
36: sechsunddreißig
37: siebenunddreißig
38: achtunddreißig
39: neununddreißig
40: vierzig

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

40: vierzig
41: einundvierzig
42: zweiundvierzig
43: dreiundvierzig
44: vierundvierzig
45: fϋnfundvierzig
46: sechsundvierzig
47: siebenundvierzig
48: achtundvierzig
49: neunundvierzig
50: fϋnfzig
51: einundfϋnfzig
52: zweiundfϋnfzig
53: dreiundfϋnfzig
54: vierundfϋnfzig
55: fϋnfundfϋnfzig
56: sechsundfϋnfzig
57: siebenundfϋnfzig
58: achtundfϋnfzig
59: neunundfϋnfzig
60: sechzig
61: einundsechzig
62: zweiundsechzig
63: dreiundsechzig
64: vierundsechzig
65: fϋnfundsechzig

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

66: sechsundsechzig
67: siebenundsechzig
68: achtundsechzig
69: neunundsechzig
70: siebzig
71: einundsiebzig
72: zweiundsiebzig
73: dreiundsiebzig
74: vierundsiebzig
75: fϋnfundsiebzig
76: sechsundsiebzig
77: siebenundsiebzig
78: achtundsiebzig
79: neunundsiebzig
80: achtzig

Almanca Sayılar Listesi - 1’den 100’e ve 20’ye Kadar Olan Almanca Sayılar Sırası ve Türkçe Okunuşu

81: einundachtzig
82: zweiundachtzig
83: dreiundachtzig
84: vierundachtzig
85: fϋnfundachtzig
86: sechsundachtzig
87: siebenundachtzig
88: achtundachtzig
89: neunundachtzig
90: neunzig

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