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Haberler Fotohaber AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı (aol.meb.gov.tr) | MEB ile 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:00

AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı (aol.meb.gov.tr) | MEB ile 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL ek sınav sonuçları için gözler aol.meb.gov.tr ekranına çevrildi. MEB tarafından ek sınavlar 7-8-9 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirdi. Sınava katılan binlerce öğrenci, "sınav sonuçlarının açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Mezuniyet için gerekli krediyi sağlayamayan kişilerin girdiği sınavda başarılı olmak için adaylar, 45 puan olan alt sınırı geçmeleri gerekiyor. Peki, Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı son dakika duyurusu yakından takip ediliyor. Sınava YKS ile Yükseköğrenime geçiş yapan ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış adaylar katılım sağladı. Mezun olma ve başarısız dersleri, başarılı duruma getirmek için katılınan sınav için sonuçlar merak ediliyor. Gözler MEB'in AÖL ek sınav sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, MEB ile 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı (aol.meb.gov.tr)

Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL EK SINAV (4.DÖNEM) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, Açık Öğretim Lisesi 2022-4 Dönemi Ek Sınav tarihleri için takvim paylaştı.

Buna göe AÖL ek sınavları 7-8-9 Ekim tarihinde düzenlendi.

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Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Henüz ek sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresinden açıklanmadı. Ancak online (çevrimiçi) sınav sonuçları 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Bu durumda sınav sonuçlarının bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığından "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.

Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 4. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL ek sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresinden veya AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenci giriş ekranı üzerinden "Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifreyle" sonuç sorgulama işlemi yapılacak

Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri puanları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA EKRANI

Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL EK SINAVLARDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Dönem içerisinde uygulanan sınavlarda adayların başarılı olabilmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor.

100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için 5 puan alacak. Örnek puan hesaplamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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