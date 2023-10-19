AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı (aol.meb.gov.tr) | MEB ile 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:00

AÖL ek sınav sonuçları için gözler aol.meb.gov.tr ekranına çevrildi. MEB tarafından ek sınavlar 7-8-9 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirdi. Sınava katılan binlerce öğrenci, "sınav sonuçlarının açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Mezuniyet için gerekli krediyi sağlayamayan kişilerin girdiği sınavda başarılı olmak için adaylar, 45 puan olan alt sınırı geçmeleri gerekiyor. Peki, Açık Lise Ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL 2023 4. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı…