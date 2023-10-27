Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET ŞARTLARI

Öğrencilere 10 GB internet desteği ve vergisiz telefon satışı hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı:

* Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

* Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.

* İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır.