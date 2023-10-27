Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek, nasıl alınır sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yürürlüğe" adlı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar detayları da belli olurken, öğrenciler "Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır, şartları neler?" sorusu yanıt aramakta. Bakan Uraloğlu da konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek? İşte, konu hakkında detaylar