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Haberler Fotohaber Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:10

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek, nasıl alınır sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yürürlüğe" adlı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar detayları da belli olurken, öğrenciler "Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır, şartları neler?" sorusu yanıt aramakta. Bakan Uraloğlu da konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır, ne zaman verilecek? İşte, konu hakkında detaylar

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır ve nasıl alınır, kimler yararlanabilir sorusu yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet şartları ve tarihi belli olurken, 26 yaşından gün almayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internete ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere vadettiği 10 GB internetle ilgili süreci aşağı yukarı tamamladık. Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetişmezse de kasım ayının başında hazır olmuş olacak. Onları size vermiş olacağız. Bilgisayar ve cep telefonuna ciddi bir destek sağlamış olacağız. O da netleşti."

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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET ŞARTLARI

Öğrencilere 10 GB internet desteği ve vergisiz telefon satışı hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı:

* Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

* Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.

* İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

* Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL'dir.

* Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır

* Edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

* Bu kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

* Bu karar kapsamında verilen destekler GSB bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.

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