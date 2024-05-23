11,4 milyar TL’lik yatırım!

Program kapsamında bu yıl kırsal kalkınma yatırımları ve bireysel sulama projeleri için 7 bin projeye 5 milyar lira hibe desteği sağlanarak toplam 13 milyar lira yatırım yapılması planlandı, yaklaşık 20 bin istihdam sağlanması öngörüldü.

KKYDP'nin başladığı 2006'dan bugüne kadar tamamlanan 16 bin 952 proje için yatırımcılara 5,3 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. 11,4 milyar lira tutarındaki yatırım faaliyete geçti. Bu projelerle 121 bin 544 kişinin istihdamına katkıda bulunuldu. Ayrıca 299 bin 320 makine-ekipman desteği olarak 2,1 milyar lira temin edildi.

Bireysel sulama sistemlerinde ise 2007'den itibaren yüzde 50 hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanıyor. Bireysel sulama sistemleri kapsamında 2007-2023 yıllarında 54 bin 111 proje ile 5,1 milyon dekar alan modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturuldu. Bunun için 1,8 milyar lira ödeme yapıldı.