2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biridir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmaz.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.