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Haberler Fotohaber 2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:16

2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

Meclis 2024 yılı görüşmelerine başladı. Geçtiğimiz hafta 16 Ocak'ta yeni yıl arasından çıkan Meclis'te mesai başladı. Yaklaşık 5 buçuk milyon kamu çalışanının aylıklarının ve emekli maaşlarının belirlenmesinde büyük bir etken olan gösterge için gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. 2022 yılı Temmuz'da yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi polis memurları dahil tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek göstergenin görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek, torba yasada yer alıyor mu?

2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

Bakan Vedat Işıkhan tarafından kamu çalışanlarına ek gösterge müjdesi verilmişti ek gösterge çalışması için Bakan Işıkhan'dan açıklama gelmiş ve "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." demişti. İşte 2024 için 3600 ek göstergede son durum

2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biridir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmaz.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge detayları yer aldı: ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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