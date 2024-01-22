2024 3600 Ek göstergede son durum || 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:16
Meclis 2024 yılı görüşmelerine başladı. Geçtiğimiz hafta 16 Ocak'ta yeni yıl arasından çıkan Meclis'te mesai başladı. Yaklaşık 5 buçuk milyon kamu çalışanının aylıklarının ve emekli maaşlarının belirlenmesinde büyük bir etken olan gösterge için gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. 2022 yılı Temmuz'da yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi polis memurları dahil tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek göstergenin görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek, torba yasada yer alıyor mu?