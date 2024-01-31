2024 ihracat yılı olacak! Eximbank Genel Müdürü açıkladı: Destek rakamları her şeyi anlatıyor

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİNDE EN ÖNEMLİ İTİCİ GÜÇ İHRACAT"

Türk Eximbank'ın, ülkedeki en büyük kredi hacmine sahip 9'uncu banka ve Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğuna işaret eden Güney, kurumun ihracata katkısına dikkati çekti.

Güney, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesinde en önemli itici gücünün ihracat olduğunu, bu kapsamda ülkenin resmi ihracat destek kuruluşu olarak Bankanın üstlendiği misyonun daha da önem kazandığını söyledi.

İhracatçılara sağlanan desteklere değinen Güney, şöyle konuştu:

"2023 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk."