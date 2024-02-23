Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:16
3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
3600 ek gösterge kamu çalışanlarının gündeminde! Yaklaşık 5.3 milyon mamurun maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için beklenen o görüşme gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Peki, 3600 Ek Gösterge çıktı mı, Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, konu hakkında ayrıntılar…