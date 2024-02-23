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Haberler Fotohaber 3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:16

3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 ek gösterge kamu çalışanlarının gündeminde! Yaklaşık 5.3 milyon mamurun maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için beklenen o görüşme gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Peki, 3600 Ek Gösterge çıktı mı, Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, konu hakkında ayrıntılar…

3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 Ek gösterge, torba yasa ile birlikte gündemde. Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, Torba Yasa'da var mı?

3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

EK GÖSTERGEDE SON DURUM!

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

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3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Bakan Işıkhan'ın "birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alması ön görülüyor.

3600 Ek Göstergede son durum! 3600 Ek Gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN AÇIKLADI!

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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