Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ÖSYM TARAFINDAN DÖRT OTURUMDA YAPILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde, dört oturumda yapılacak.
Yazılı yarışma sınavları, Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Erzurum, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli), Trabzon sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.