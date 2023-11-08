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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:56

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

Hakim ve savcı yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı adli yargı için 900 hakim ve savcı yardımcısı, idari yargı için 100 hakim yardımcısı olmak üzere 1000 memur alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

YAZILI YARIŞMA SINAVI VE MÜLAKAT İLE 9-5 DERECELİ KADROLARA ALINACAK

Adalet Bakanlığı 2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alacak.

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Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ÖSYM TARAFINDAN DÖRT OTURUMDA YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde, dört oturumda yapılacak.

Yazılı yarışma sınavları, Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Erzurum, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir/1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli), Trabzon sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

İLK 2 OTURUM 23 ARALIK'TA YAPILACAK

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1'inci oturumu, 23 Aralık saat 10.15, Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2'inci oturum 23 Aralık saat 14.45'te yapılacak.

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

SON 2 OTURUM 24 ARALIK'TA YAPILACAK

Adli Yargı-Avukat Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Avukat Testinin uygulanacağı 3'üncü oturum, 24 Aralık saat 10.15, İdari Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4'üncü oturum ise 24 Aralık saat 14.45'te uygulanacak.

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