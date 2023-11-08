Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak

YAZILI YARIŞMA SINAVI VE MÜLAKAT İLE 9-5 DERECELİ KADROLARA ALINACAK

Adalet Bakanlığı 2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alacak.