Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
13:15
Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş 'Altın için ters köşe olacak' diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli
Altın fiyatları hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2200 dolara dayanırken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'ye yaklaştı. Altın fiyatları tarafındaki agresif yükselişler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş 'Ters köşe olacak' diyerek rakam verdi.