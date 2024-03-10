Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

"ONS ALTIN İÇİN TEKNİK DÜZELTME OLABİLİR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altında 2350 doları beklemeye devam ediyorum. Ons altın 2200 dolara kadar dayandı. Burada bir sakinlemek lazım. Bu kadar agresif yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi lazım. ABD ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor ama teknik olarak düzeltme olması gerekiyor.