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Haberler Fotohaber Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş 'Altın için ters köşe olacak' diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli
Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:15

Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş 'Altın için ters köşe olacak' diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

Altın fiyatları hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2200 dolara dayanırken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'ye yaklaştı. Altın fiyatları tarafındaki agresif yükselişler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş 'Ters köşe olacak' diyerek rakam verdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

Altın fiyatları rekorlar silsilesine imza attı. Altın gram fiyatı üst üste rekor kıran ons altın tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusu yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.

Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, agresif yükselen altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

"ONS ALTIN İÇİN TEKNİK DÜZELTME OLABİLİR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altında 2350 doları beklemeye devam ediyorum. Ons altın 2200 dolara kadar dayandı. Burada bir sakinlemek lazım. Bu kadar agresif yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi lazım. ABD ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor ama teknik olarak düzeltme olması gerekiyor.

Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

"ALTIN İÇİN TERS KÖŞE YAPACAKLAR"

Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım.

Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? İslam Memiş ’Altın için ters köşe olacak’ diyerek rakam verdi: Dikkat edilmeli

"CİDDİ BİR RİSK VAR ONS TARAFINDA: DİKKAT EDİLMELİ"

2150 dolar seviyesi üzerindeki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Ons altında düzeltme gelecektir. Önümüzdeki hafta, Mart ayında ya da Nisan ayında olabilir. Ama ciddi bir risk var ons tarafında. Dikkat edilmeli.

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