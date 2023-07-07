ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 TEMMUZ 2023: Gram altında ibre yukarı yönlü! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son işlem gününde de yoğun olarak ziyaret ediliyor. Altın gram fiyatı FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları yanı sıra dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilikten etkileniyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber hızla yükselen altın piyasası son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündemde tutuyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 06.32 itibarıyla 1.605,60 TL alış ve 1.605,82 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika alış-satış verileri...