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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 TEMMUZ 2023: Gram altında ibre yukarı yönlü! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:52

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 TEMMUZ 2023: Gram altında ibre yukarı yönlü! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son işlem gününde de yoğun olarak ziyaret ediliyor. Altın gram fiyatı FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları yanı sıra dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilikten etkileniyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber hızla yükselen altın piyasası son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündemde tutuyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 06.32 itibarıyla 1.605,60 TL alış ve 1.605,82 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika alış-satış verileri...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 7 Temmuz 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu 7 Temmuz 2023 Cuma bugün için yanıt arıyor. Ons değerindeki hareketlilik alış satış değerleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları haftayı yükselişle kapatıyor. Kapalıçarşı verileri bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Anlık ve canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı bugün saat 06.32 itibarıyla 1.605,82 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 2.683 liradan işlem görüyor. Kıymetli metalin ons fiyatı yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşların gündeminde. İşte 7 Temmuz 2023 Cuma güncel altın fiyatları canlı takip ekranı ve alış-satış rakamları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı 7 Temmuz 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

7 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 7 Temmuz 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.476,47

SATIŞ (TL) 1.571,19

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 7 Temmuz 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.605,60

Gram altın satış: 1.605,82

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 7 Temmuz 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.616,00

Çeyrek altın satış: 2.683,00

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