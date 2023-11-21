Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:14

Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisi sonrası 1.800 TL psikolojik desteğini yukarı yönlü kırmıştı. ABD Kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında gelmesi altın fiyatları için bir destek oluşturdu ve ons altın 1.950 dolar seviyesi üzerine çıkmıştı. Altın fiyatları yaşanan bu hareketlilik sonrası haftanın ilk işlem gününde yaşadığı düşüşü sonlandırıp tekrar hareketlendi. Bugün ons altın 1.990 dolar seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın rekor seviyelere yaklaştı. Bu kapsamda gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaşadığı düşüşün ardından bugün tekrar hareketlendi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı gözünü rekor seviyelere dikti.

Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaki altın piyasası tarafındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI İÇİN HEDEF YUKARI YÖNLÜ

Uzman isim, "Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta geri çekilmeler olabilir özellikle ons altın tarafında. Ons altında ilk önce 1965 sonra 1957 dolar destek seviyelerini takip edicem. Ama ons altın tarafında hedef yine yukarı yönlü" dedi.

Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

"ONS ALTIN 2000 DOLAR TRENDİNDE OLACAK"

Ons altın fiyatının tekrar 2000 dolar seviyesini hedef alan trend çizgisi içerisinde olacağını aktaran Memiş, "Merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırıyor olması, Fed'in faizi pas geçmesine yönelik beklentilerin artması ve jeopolitik risk geriliminin yükseliyor olması ons altında 2000 dolar seviyesini hedef alacaktır" açıklamasında bulundu.

Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

"GRAM ALTIN FİYATI 1.900-2.000 TL ARALIĞINA YERLEŞECEK"

Dün 1.820 TL'yi gören gram altın tarafındaki gelişmelere değinen Memiş, "Dolar kuru güçlü ama ons altın geriliyor dolayısıyla gram altın tarafındaki geri çekilmelerin kısmi olduğunu söyleyebilirim" dedi. Memiş "Önümüzdeki haftalarda gram altın fiyatı tekrar yukarı yönlü hareketle 1.900-2.000 TL aralığına yerleşecek" dedi.

SON DAKİKA