Altın fiyatları rekora yöneldi: İslam Memiş gram altın için rakam verdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:14

Altın gram fiyatı geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisi sonrası 1.800 TL psikolojik desteğini yukarı yönlü kırmıştı. ABD Kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında gelmesi altın fiyatları için bir destek oluşturdu ve ons altın 1.950 dolar seviyesi üzerine çıkmıştı. Altın fiyatları yaşanan bu hareketlilik sonrası haftanın ilk işlem gününde yaşadığı düşüşü sonlandırıp tekrar hareketlendi. Bugün ons altın 1.990 dolar seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın rekor seviyelere yaklaştı. Bu kapsamda gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasında son durum...