Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya sert yükselişler göstererek başladı. Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kıran ons altın tarafından destek bularak zirvesini yeniledi. Dün altın fiyatları kar satışı yemesiyle rekorlar trendine ara verdi. Bu kapsamda altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş kaydederek defalarca kırdığı 1900 TL psikolojik direncinin altına geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. Uzman isim altın fiyatları için yeni destek seviyesini açıkladı. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmelerle birlikte canlı rakamlar...