Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

"ALTINDA AGRESİF YÜKSELİŞLER SAĞLIKSIZ"

Agresif yükselişler asya piyasaları açıldığında yaşandı. Ciddi bir atak gerçekleştirerek doldur boşalt yaptılar. Yıl sonu pozisyonları kapandığı için gece bizim piyasalar kapalıyken bu tür şeyler yapabiliyorlar. Bu fiyatlar sağlıksız yükselişler olduğu için bu fiyatlara inanmayın uyarılarım vardı. Nihayetinde fiyatlar normalleşti ve gerileme gerçekleşti.