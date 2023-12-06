Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:39

Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya sert yükselişler göstererek başladı. Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kıran ons altın tarafından destek bularak zirvesini yeniledi. Dün altın fiyatları kar satışı yemesiyle rekorlar trendine ara verdi. Bu kapsamda altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş kaydederek defalarca kırdığı 1900 TL psikolojik direncinin altına geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. Uzman isim altın fiyatları için yeni destek seviyesini açıkladı. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmelerle birlikte canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya Fed odaklı büyümesini güçlendirerek başladı. Dün gece saatlerinde sert düşüş kaydeden altın fiyatları yatırımcısını altın piyasasına çekti. Rekorlar sonrası düşüş kaydeden ons altından esen rüzgarla altın gram fiyatı da geriledi. Bu düşüşler 'Alım fırsatı mı' sorusunu gündeme getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın yorumlarında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Altın fiyatları tarafında dün sert bir dalgalanma yaşandı. 2145 dolara kadar yükselen ons altın, 2037 lira seviyesine kadar yükselen bir altın gram görüldü.

Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

"ALTINDA AGRESİF YÜKSELİŞLER SAĞLIKSIZ"

Agresif yükselişler asya piyasaları açıldığında yaşandı. Ciddi bir atak gerçekleştirerek doldur boşalt yaptılar. Yıl sonu pozisyonları kapandığı için gece bizim piyasalar kapalıyken bu tür şeyler yapabiliyorlar. Bu fiyatlar sağlıksız yükselişler olduğu için bu fiyatlara inanmayın uyarılarım vardı. Nihayetinde fiyatlar normalleşti ve gerileme gerçekleşti.

Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direncinin altında! İslam Memiş yeni destek seviyesini açıkladı! Çeyrek, çeyrek, 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

"SERT YÜKSELİŞLERİ TEKRAR GÖREBİLİRİZ"

Belki gece geç saatlerde bu yükselişleri tekrar göreceğiz. Bu yükselişlere inanmamak lazım. Bunlara 'fake yükselişler' deniyor.

SON DAKİKA