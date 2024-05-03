Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:57
Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı
Fed açıklamaları sonrası altın fiyatları ibresini aşağı döndürdü. Bununla beraber yatırımcısı 'Altın gram fiyatı için düşüş sürecek mi' sorusuna yanıt arıyor. İslam Memiş, ONS yönlü gerileyen altın gram fiyatı için kritik rakamları duyurdu. 'Hazır olun' diyen İslam Memiş, ONS ve gram altın tarafında düşüşlerin süreceğini ifade etti.