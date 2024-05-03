Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:57

Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

Fed açıklamaları sonrası altın fiyatları ibresini aşağı döndürdü. Bununla beraber yatırımcısı 'Altın gram fiyatı için düşüş sürecek mi' sorusuna yanıt arıyor. İslam Memiş, ONS yönlü gerileyen altın gram fiyatı için kritik rakamları duyurdu. 'Hazır olun' diyen İslam Memiş, ONS ve gram altın tarafında düşüşlerin süreceğini ifade etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

Altın gram fiyatı ONS düşüşlerine paralel geriledi. Altın piyasasındaki hareketler sonrası İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu geldi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını yorumladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

İşte İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Ons altın 2280 dolara kadar geriledi sonrasında 2300 dolar üzerine ataklar gerçekleştirdi.

Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

İŞTE KRİTİK SEVİYELER

2280 dolar seviyesi kritik. Aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 2200 dolara kadar gerçekleşir.

Altın gram fiyatı 2 bin 300 TL’yi görür mü? İslam Memiş ‘Hazır olun’ diyerek altın için yeni rakamı paylaştı

ONS 2200 DOLAR ALTINI GÖRÜR MÜ?

2280 dolar güçlü bir destek seviyesi. Aşağı yönlü kırılacak mı? 2195 dolar seviyesi gecikmeli olsa da gerçekleşecek gibi duruyor.

SON DAKİKA