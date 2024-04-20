Altın gram fiyatı 3000 TL mi olacak? İslam Memiş altın için rakamı ’Kırmızı çizgi’ diyerek duyurdu

"2380 DOLAR SEVİYESİ KIRMIZI ÇİZGİ"

Şimdi şuna dikkat edilmeli ki 2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı? Piyasalar için kırmızı çizgi oldu.

2380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca 2330 dolar seviyesi var. Yukarı yönlü kırılmada da 2415 dolar seviyesi var.