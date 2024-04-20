Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:42
Altın gram fiyatı 3000 TL mi olacak? İslam Memiş altın için rakamı 'Kırmızı çizgi' diyerek duyurdu
Altın fiyatları tarafında hareketli seyir sürüyor. İsrail'in misilleme haberi ons altın 2417 dolar seviyesine kadar çıktı. Dün 45 dolarlık dalgalanma yaşandı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2500 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için kritik rakamı 'Kırmızı çizgi' diyerek verdi.