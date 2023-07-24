Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:44

Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları için hareketli günler yaşanıyor. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.973,85 dolar en düşük ise 1.956,88 dolar seviyesini görürken, altın gram fiyatı en yüksek 1.713,34 TL en düşük ise 1.688,80 TL seviyesini gördü. Peki altın gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 22 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...