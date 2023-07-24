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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:44

Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları için hareketli günler yaşanıyor. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.973,85 dolar en düşük ise 1.956,88 dolar seviyesini görürken, altın gram fiyatı en yüksek 1.713,34 TL en düşük ise 1.688,80 TL seviyesini gördü. Peki altın gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 22 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları için gözler Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Açıklanacak karar ile oluşacak beklentiler doğrultusunda altın piyasasında yeni fiyatlanmalar yaşanacak.

Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Fed faiz kararı 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantılar sonrası yapılacak. Jerome Powell Fed faiz kararı açıklamasını 26 Temmuz'da yapacak. Fed Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuştu. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası işsizlik maaşı başvurularının da iki ayın en düşük seviyesine inmesiyle Fed'den agresif faiz artırım beklentisi azaldı.

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Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 24 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları...

Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.697,42
SATIŞ(TL) 1.697,70

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Altın gram fiyatı Fed faiz kararını izleyecek! Altın fiyatları 24 Temmuz 2023 altın gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.780,00
SATIŞ (TL) 2.825,00

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