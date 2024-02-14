Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:55
Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez
Altın fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası kar satışı yedi. Ons altın dün 40 dolarlık düşüş gerçekleştirmesiyle kazancını geri verdi. Bu taraftan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı aşağı çekildi. Peki altın fiyatları seyri ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için öngörüsünü "Bu fırsatlar sık sık gelmez" diyerek açıkladı.