Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

ONS ALTIN 40 DOLARLIK SATIŞ YEDİ

Ons altın için aşağıda 1980 dolar destek seviyesi var. Ancak ısrarla bu rakamı beklemekten ziyade bu hafta yaşanan sert düşüşleri fırsata çevirmek avantajlı olabilir. Çünkü ons altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi.