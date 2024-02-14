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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:55

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

Altın fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası kar satışı yedi. Ons altın dün 40 dolarlık düşüş gerçekleştirmesiyle kazancını geri verdi. Bu taraftan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı aşağı çekildi. Peki altın fiyatları seyri ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için öngörüsünü "Bu fırsatlar sık sık gelmez" diyerek açıkladı.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

Altın fiyatları geri çekildi. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ons altın baskı altına girdi. Ons tarafındaki düşüşler altın gram fiyatını geriletti. İbresini aşağı döndüren altın fiyatları sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın öngörüsünü paylaştı.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki tahminlerini açıkladı.

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Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

"PİYASALAR FED'İ FİYATLADI"

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası 1900 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasalar Fed'i fiyatladığı için fiyatlarda aşağı yönlü kırılım gerçekleşti.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

"FIRSAT ALIMI DOĞDU"

Enflasyon verisi öncesi ons altında 2030 dolar seviyesi varsı. Eğer piyasalar Fed'i fiyatlamasıyla 2050 dolar seviyesini test eden bir ons altın görebilirdik.

Bu hafta eline dolar geçmiş veya ons altının düşüşünü bekleyen yatırımcılar altına giriş için iyi bir fırsat yakalamış durumda.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Piyasalar Fed’i fiyatladı: İslam Memiş: Bu fırsat sık sık gelmez

ONS ALTIN 40 DOLARLIK SATIŞ YEDİ

Ons altın için aşağıda 1980 dolar destek seviyesi var. Ancak ısrarla bu rakamı beklemekten ziyade bu hafta yaşanan sert düşüşleri fırsata çevirmek avantajlı olabilir. Çünkü ons altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi.

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