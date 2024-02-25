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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' diyerek 2 rakam verdi
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:31

Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' diyerek 2 rakam verdi

Altın fiyatları hafta içi rekor tazeledi. Ons altın yaşadığı düşüşler sonrası 2000 dolar seviyesi üzerine tutunarak yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2128 lira seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek flaş altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş, 'Altın satış yiyebilir' ifadelerini kullanarak 2 farklı rakam verdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

Altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sürüyor. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle hafta içi sert yükselişler göstererek tarihi zirvesini gördü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. Rakam vererek açıklamalarda bulunan İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek konuştu.

Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki sert yükselişler sonrası flaş yorumlarda bulundu.

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Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

"ONS ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 2058 DOLAR ÜZERİNİN GÖRÜLMESİ GEREK"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti.

Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.

Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

"1950 DOLAR DESTEK SEVİYESİ VAR"

Demekki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum. Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı.

Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralğını takip etmeye devam ediyoruz.

Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

"GEÇEN HAFTA 2000 DOLAR ALTINA SARKMIŞTI"

Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum.

Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor.

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