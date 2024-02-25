Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:31
Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' diyerek 2 rakam verdi
Altın fiyatları hafta içi rekor tazeledi. Ons altın yaşadığı düşüşler sonrası 2000 dolar seviyesi üzerine tutunarak yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2128 lira seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek flaş altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş, 'Altın satış yiyebilir' ifadelerini kullanarak 2 farklı rakam verdi.