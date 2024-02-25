Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş ’Altın satış yiyebilir’ diyerek 2 rakam verdi

"ONS ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 2058 DOLAR ÜZERİNİN GÖRÜLMESİ GEREK"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti.

Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.