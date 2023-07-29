Giriş Tarihi: 29.07.2023 02:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 02:05

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO talep toplama işlemleri sona erdi. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken ASGYO Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 12,60 TL olarak belirlenmişti. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25,04 olarak açıklanmıştı. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.