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Haberler Fotohaber ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 02:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 02:05

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! (ASGYO) Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO talep toplama işlemleri sona erdi. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken ASGYO Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 12,60 TL olarak belirlenmişti. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25,04 olarak açıklanmıştı. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başladı ve 29 Temmuz 2023 Cuma günü sona erdi. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Peki, Asce GYO halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

(ASGYO) ASCE GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ SONA ERDİ!

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

2010 yılında kurulan Asce GYO paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. Asce GYO halka arz tarihleri 27-28 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 27 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da başlayan talep toplama işlemleri, 28 Temmuz Cuma saat 17.00'de sona erdi.

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Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asce GYO halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Buna göre sonuçların 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında açıkanacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Asce GYO paylarının borsada işlem göreceği tarih de belli oldu. Hisseler 3 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HİSSE KODU NEDİR?

ASCE GYO hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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