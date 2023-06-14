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Haberler Fotohaber Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:02

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika ilk toplantısını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı tespit komisyonu bakan Vedat Işıkhan liderliğinde toplandı. Masada TÜRK-İŞ ve TİSK de yer aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen net ve brüt rakam üzerinde enflasyon etkili olacak. Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerine ilk tahminler masada yerini aldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 1. Asgari ücret tespit komisyonu sonrası ara zam için ilk açıklamalar…

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son dakika belirleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi temmuzda yeniden zam alacak net ve brüt rakamlar için masada konuşulan rakamlar milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Asgari ücrete zam çalışmaları hız kazandı. İlk açıklamalar toplantı sonrası gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete zam ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olacak soruları yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaşı etkileyen ve birçok kalemi etkileyen zam oranı bekleniyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, son açıklamalar…

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

İLK ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ!

1. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı komisyonda TÜRK-İŞ ve TİSK hazır bulundu.

Toplantıdan çıkan kararlar için TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamaları takip ediliyor.

İlk açıklamanın sahibi TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak oldu.

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Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" idalerine yer verdi.

Buna göre asgari ücrete zam çalışmalarının bu yıl erken tamamlanması bekleniyor.

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE BUGÜN İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

Yeni Kabine 14 Haziran Çarşamba günü ikinci kez bir araya geliyor. Kabinenin en önemli konusunun emekliye, memure ve asgari ücretliye zam konusu olduğu konuşulanlar arasında.

Öte yandan vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, refah payı gibi çalışmalar da görüşülmesi beklenenler arasında yer alıyor.

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT!

İlk Kabine asgari ücret, emekli ve memur zammı gibi konu başıkları ile ekonomi ağırlıklı gerçekleşti. İşçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması ve artan alım gücünün korunmasına dair talimat verdi. Bu amaçta ilk görüşülen asgari ücret olacak.

Böylece asgari ücret için çalışmalar başladı.

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