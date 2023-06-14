Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:02

Son Dakika Asgari ücret zammında ilk tahminler! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika ilk toplantısını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı tespit komisyonu bakan Vedat Işıkhan liderliğinde toplandı. Masada TÜRK-İŞ ve TİSK de yer aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen net ve brüt rakam üzerinde enflasyon etkili olacak. Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerine ilk tahminler masada yerini aldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 1. Asgari ücret tespit komisyonu sonrası ara zam için ilk açıklamalar…