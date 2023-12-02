Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 7 milyondan fazla insanı doğrudan etkileyen asgari ücret 2024 zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantı öncesinde ''Asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman?'' soruları yanıt arıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Zam oranı için kritik aralık ise yüzde 40 üstü ve yüzde 50 olarak görülüyor. Peki, Asgari Ücret 2024 yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari Ücret 2024 son dakika gelişmeleri...