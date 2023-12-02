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Haberler Fotohaber Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:59

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 7 milyondan fazla insanı doğrudan etkileyen asgari ücret 2024 zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantı öncesinde ''Asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman?'' soruları yanıt arıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Zam oranı için kritik aralık ise yüzde 40 üstü ve yüzde 50 olarak görülüyor. Peki, Asgari Ücret 2024 yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari Ücret 2024 son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2024 zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın yakın takibinde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı için ilk toplantı bekleniyor. Toplantının ne zaman yapılacağı belli olurken, son dakika asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak soruları araştırılıyor. Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri değerlendiriyoruz.'' dedi. Peki, Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeleri

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için dört toplantı gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek.

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

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Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Yönetmeliği'nin esas alındığını hatırlatan Işıkhan, "Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının" göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin tespiti sırasında, komisyondaki işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve sosyal diyalog anlayışı içinde adil bir sürecin işletilmesi önemlidir. Tüm bu süreçlerin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak, bizim için önemli bir sorumluluktur. Tabii şunu da belirtmem gerekir ki asgari ücret, yasal olarak ödenmesi gereken en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin, sosyal refaha olumlu katkıda bulunma potansiyelinin yanı sıra, asgari ücret düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda; çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri de dikkatle değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Dolayısıyla belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır."

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret düzeyinin genel ücret düzeyine de tesir ettiğini vurgulayan Işıkhan, "Asgari ücretteki artış bazı işçilerimizin ücretlerini doğrudan bazı işçilerimizin ücretlerini de dolaylı etkilemekte. Başka bir deyişle, asgari ücretteki artışın birçok ekonomik göstergeyi değiştirdiğini ve etkilediğini söyleyebiliriz. Belirleyeceğimiz bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir." dedi.

Asgari ücret son dakika haberi: Asgari Ücret 2024 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar."

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