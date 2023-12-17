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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:59

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı 2. Kez bir araya geliyor. Ocak zammı için ilk rakamların masada yer alacağı kritik tarihte işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişi bir araya geliyor. Milyonlar bu kapsamda "Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor, zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Asgari ücret 2023 Temmuz ara zammı ile yüzde 34 artarak net 11 bin 402 TL olmuştu. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. İlk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda sosyal diyalog vurgusu öne çıkmıştı. Komisyon, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantısı ile ilgili merak edilen detaylar.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirmişti.

Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantının ardından komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

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Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak toplantı saati ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

İLK TOPLANTI SONRASI TAKVİM OLUŞTURULDU

İlk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

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