Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:59

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı 2. Kez bir araya geliyor. Ocak zammı için ilk rakamların masada yer alacağı kritik tarihte işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişi bir araya geliyor. Milyonlar bu kapsamda "Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor, zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Asgari ücret 2023 Temmuz ara zammı ile yüzde 34 artarak net 11 bin 402 TL olmuştu. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.