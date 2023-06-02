Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ara zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Ocak zammı ile net 8.506 TL olan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Son 2 veri beklenirken 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in taban sınır açıklaması sonrası gözler Temmuz maaş zammı için tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…