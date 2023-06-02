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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin'den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:42

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin'den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ara zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Ocak zammı ile net 8.506 TL olan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Son 2 veri beklenirken 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in taban sınır açıklaması sonrası gözler Temmuz maaş zammı için tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri işveren ve işçilerin gündemindeki yerini koruyor. Asgari ücrete zam oranı Ağustos-Temmuz dönemi için hesaplanmaya başladı. Yılbaşında net 8 bin 506 TL'yi bulan asgari maaş tutarı, Temmuz zammı ile yeni rekorunu kıracak. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon rakamları göz önünde bulundurularak belirlenecek zam oranı hesapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt ararken Bakan Bilgin, dolar bazında düşünülen rakamı paylaştı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum ve tüm detaylar.

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN GÖZLER YENİ KABİNE'DE!

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. Turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı.

YSK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Yeni Kabine'nin ise 2 Haziran Cuma gününe kadar belirleneceği öngörülüyor.

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından başta asgari ücrete ara zam, emekli ve memur maaşı zammı olmak üzere birçok düzenleme için çalışmalar başlayacak.

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Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

6 aylık enflasyon rakamlarının önem arz edeceği yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Haziran ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yapılacak ve ardından taraflar bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında uzlaşma sağlanan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

Gözler asgari ücret zammında! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz'da emekli ne kadar zam alacak? | Video

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Bakan Bilgin’den taban sınır açıklaması! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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