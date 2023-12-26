Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:02

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2024 son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantı için geri sayıma başladı. İlk kez 11 Aralık tarihinde bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğindeki heyet, bu kez yılda bir defa yapılacak zam için çalışıyor. 3. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. İki farklı senaryo şimdiden masada yerini almış durumda. Peki, Ocakta asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte net ve brüt hesaplar…