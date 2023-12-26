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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:02

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2024 son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantı için geri sayıma başladı. İlk kez 11 Aralık tarihinde bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğindeki heyet, bu kez yılda bir defa yapılacak zam için çalışıyor. 3. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. İki farklı senaryo şimdiden masada yerini almış durumda. Peki, Ocakta asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte net ve brüt hesaplar…

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak merak konusu. Kritik viraja giren zam oranı için heyecan dorukta. Enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendirilen yeni ücret için tahminler gelmeye başladı. Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, 3. Toplantı ne zaman? İşte, asgari ücret zammı 2024 son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET SON VİRAJDA!

Gazeteci Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde görüşen TİSK ve TÜRK-İŞ tekliflerini masaya getiriyor ve yeni yıla girmeden rakam belirleniyor.

11 Aralık tarihinde yapılan ilk görüşme ardından 2. toplantı da gerçekleşti. Komisyonun bu hafta 3. kez bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeler öncesi iki senaryo masada!

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Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

"Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Son viraj... Açıklanıyor! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak?

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İkincisi ise 18 Aralık günü gerçekleşti.

3. toplantının bu hafta yapılması bekleniyor ancak henüz toplantı tarihi netleşmedi. Öte yandan bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı gündeminde de asgari ücret zammının olması bekleniyor.

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