Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:39

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

İşçi ve işveren 2024 Ocak zammı tahminleri üzerinde yoğunlaşmış durumda. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek görüşmeler ile ortaya çıkacak yeni zam oranı için asgari ücret zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon oranının rakamlar üzerinde etkili olması bekleniyor. Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Temmuzda net 11.402,32 TL seviyesine çıkan ücrette son açıklamalar gündemde. Peki, ocakta asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?