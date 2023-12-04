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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:39

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

İşçi ve işveren 2024 Ocak zammı tahminleri üzerinde yoğunlaşmış durumda. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek görüşmeler ile ortaya çıkacak yeni zam oranı için asgari ücret zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon oranının rakamlar üzerinde etkili olması bekleniyor. Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Temmuzda net 11.402,32 TL seviyesine çıkan ücrette son açıklamalar gündemde. Peki, ocakta asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Yılsonuyla birlikte zam heyecanı başladı. Çalışanların, emekli ve memurların enflasyona ezdirilmemesi yönünde mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talimatını verdi. Bakan Işıkhan ile birlikte TÜRK-İŞ ve TİSK'in katılacağı ilk asgari ücret toplantısı ne zaman belli oldu. İşte; Ocak 2024 asgari ücret zammı hakkında merak edilenler…

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

İŞÇİ VE İŞVEREN DİKKAT! ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret üzerinde bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye ulaşan maaşlarda işvereni korumaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştü. Yeni zam oranı için ilk toplantı tarihi belli oldu.

İşte, asgari ücret zammı ilk tahminler ve toplantı tarihi!

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ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Buna göre; Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un aralarında bulunduğu komisyon üyeleri, 11 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında konuşan Bakan Işıkhan şu sözleri kaydetti:

"Önümüzde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. İnşallah 11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci; işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz."

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 SON DAKİKA: Tek zamda ilk tahminler! Ocakta brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya dair şu sözleri kullandı:

"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek."

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