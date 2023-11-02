Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:12

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2024 Ocak zammı için hazırlıklar başladı. Bakanlık şimdiden işçi, işveren ve toplumun diğer kesimleriyle asgari ücret için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yıl sonu yaklaşırken 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu en çok konuşulanlar arasına girdi. Bakan Vedat Işıkhan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerek, herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşmaya vurgu yaptı. Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Masaya gelecek rakam belli oldu...

FARUK ERDEM
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren kesimi hazırlıklara başladı. Hükümetten yapılan açıklamalarda ise enflasyon vurgusu öne çıkıyor. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kaç lira olacak? Masaya gelecek rakamlar neler? İşte o hesaplar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK ÖDEMEYİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Milyonlarca çalışanın 2024'de alacağı maaşı belirleyecek olan yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücret 7-8 milyon işçiyi direkt ilgilendirirken diğer çalışanları, işsizleri, sosyal yardım alanları da etkiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

ÖZEL SEKTÖRDE DE BÜTÜN MAAŞLAR ARTACAK

Asgari ücretteki artış işsizlik maaşından sosyal yardımların gelir kriterine kadar her türlü ödemeyi değiştirirken, çalışanlar açısından da maaş zammı anlamı taşıyor.

Sadece asgari ücretliler değil asgari ücret dışında maaş alan çalışanlar da yapılacak artıştan olumlu etkileniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını ümit ettiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Memuru, işçiyi, ücretliyi ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Işıkhan, "21 yıldır bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.

SON DAKİKA