Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:12

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Masaya gelecek rakam belli oldu! Bakan Işıkhan: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2024 Ocak zammı için hazırlıklar başladı. Bakanlık şimdiden işçi, işveren ve toplumun diğer kesimleriyle asgari ücret için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yıl sonu yaklaşırken 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu en çok konuşulanlar arasına girdi. Bakan Vedat Işıkhan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerek, herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşmaya vurgu yaptı. Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Masaya gelecek rakam belli oldu...