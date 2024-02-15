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Haberler Fotohaber Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:36

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Ocak-Haziran döneminde geçerli olan emekli zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken en düşük aylık da 10 bin TL'ye yükseltildi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak aldı. Şimdi ise gözler şubat ayı ödemelerine çevrildi. Bilindiği üzere emekliler maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SSK, Bağkur 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Şubat emekli aylığı ödeme takvimi

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. Yılın ilk aylıkları hesaplara geçti. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler ''Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi?'' sorusunun yanıtına çevrildi. SGK takvimine göre, SSK emekli maaşları ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçiyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Şubat ayı emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

SSK, BAĞ-KUR 2024 EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödeme tarihleri değişmedi.

Emekli maaşları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor.

Buna göre SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

2024 ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin maaşları değişik tarihlerde ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur'da tahsis numarasının son rakamına göre günler belirleniyor.

Buna göre SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken Bağ-Kur emeklileri 25'i ile 28'i arasında alıyor.

Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Ödeme tarihleri şöyle belirleniyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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