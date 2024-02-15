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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:36
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Ocak-Haziran döneminde geçerli olan emekli zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken en düşük aylık da 10 bin TL'ye yükseltildi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak aldı. Şimdi ise gözler şubat ayı ödemelerine çevrildi. Bilindiği üzere emekliler maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SSK, Bağkur 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Şubat emekli aylığı ödeme takvimi…