Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Şubat ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. Yılın ilk aylıkları hesaplara geçti. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler ''Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi?'' sorusunun yanıtına çevrildi. SGK takvimine göre, SSK emekli maaşları ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçiyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Şubat ayı emekli maaşı ödeme takvimi…