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Haberler Fotohaber Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:36

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Mayıs ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı .Yıl içerisinde iki kez maaşlarına enflasyon oranında zam alan emekliler Temmuz ayı içerisinde maaşlarını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 2024 Mayıs emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı emekli maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Nisan ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Mayıs ayının gelişi ile birlikte "SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu gündeme geldi. Ocak ayında maaşlarına 49,25 oranında zam alan emekliler Temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Peki, Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte son durum.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başlayacak. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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