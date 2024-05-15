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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
13:36
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Mayıs ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı .Yıl içerisinde iki kez maaşlarına enflasyon oranında zam alan emekliler Temmuz ayı içerisinde maaşlarını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 2024 Mayıs emekli maaşı ödeme takvimi…