Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı emekli maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Nisan ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Mayıs ayının gelişi ile birlikte "SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu gündeme geldi. Ocak ayında maaşlarına 49,25 oranında zam alan emekliler Temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Peki, Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte son durum.