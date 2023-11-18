Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. Kasım ayının sonuna doğru gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 12,2 milyon emekliyi kapsayan 100. Yıl ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Aylıkların yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Kasım emekli maaşı ödeme takvimi…