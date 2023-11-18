Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Kasım ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Sosyal medyada gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleriyle ilgili iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu. Ekim ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Kasım ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte yanıtı…