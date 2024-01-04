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Haberler Fotohaber Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:10

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Zamlı emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkı açıklandı ve böylece emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte 4A-4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Emekli maaşı zammı belli oldu. Aralık ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar…

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte 4A-4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

Mevcut kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

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Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte 4A-4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte 4A-4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte 4A-4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

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