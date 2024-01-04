Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:10
Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri
Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Zamlı emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkı açıklandı ve böylece emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…