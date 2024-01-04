Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Emekli maaşı zammı belli oldu. Aralık ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar…