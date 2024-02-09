Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:23
Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıya nefes olacak yeni adımı duyurdu. Bakan Şimşek, "Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Şimşek, bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.