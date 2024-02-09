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Haberler Fotohaber Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:23

Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıya nefes olacak yeni adımı duyurdu. Bakan Şimşek, "Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Şimşek, bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

AA
Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLADI

Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

Göreve geldiği günden itibaren ihracatın ve ihracatçının desteklenmesine yönelik politikalara büyük önem verdiğini vurgulayan Şimşek, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı günlük reeskont kredi limitinin 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsattı. Şimşek, reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artışın süreceğini söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

Türk Eximbank'a geçen yıldan beri yapılan sermaye artışlarına dikkati çeken Şimşek, 2023 yılı başında Bankanın ödenmiş sermayesi 13,8 milyar lira iken Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 3,3 milyar lira sermaye aktarımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yeni adımı duyurdu! İhracatçıya nefes olacak: Hedef 50 milyar dolar...

HEDEF 50 MİLYAR DOLAR...

Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve ihracat desteklerini artırmaya yönelik politikaları kapsamında Türk Eximbank'ın sermayesine ilişkin yeni bir karar aldıkları bilgisini vererek, "Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız." dedi.

Şimşek, Türk Eximbank'ın geçen yıl ihracatçılara 19,6 milyar doları nakdi kredi ve 22,4 milyar doları alacak sigortası ve garanti olmak üzere 42 milyar dolar destek verdiğini, Bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

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