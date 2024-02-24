Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
15:34
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları bu hafta 3 kez peş peşe gelen indirimlerle değişti. Benzin fiyatı için 1, motorin fiyatları için 2 indirim geldi. Benzin fiyatı İstanbul'da 40 TL, Ankara ve İzmir'de 41 TL seviyelerine gerilerken, mazot fiyatı da 42 TL seviyelerine geriledi. Petrol fiyatları cephesinde de geri çekilmeler izleniyor. Peki akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim veya zam var mı? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatında son durum ne? 24 Şubat 2024 benzin ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri...