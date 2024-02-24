BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 4. kez değişecek mi? Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde son gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için gelen indirimler sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.