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Haberler Fotohaber BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:34

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları bu hafta 3 kez peş peşe gelen indirimlerle değişti. Benzin fiyatı için 1, motorin fiyatları için 2 indirim geldi. Benzin fiyatı İstanbul'da 40 TL, Ankara ve İzmir'de 41 TL seviyelerine gerilerken, mazot fiyatı da 42 TL seviyelerine geriledi. Petrol fiyatları cephesinde de geri çekilmeler izleniyor. Peki akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim veya zam var mı? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatında son durum ne? 24 Şubat 2024 benzin ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri...

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları tarafında yaşanan peş peşe indirimler sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşler devam ederken araç sahipleri gözlerini sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 4. kez değişecek mi? Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde son gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için gelen indirimler sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

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BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

PETROLDE TALEP BASKISI

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,5 milyon varil artışla 443 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil arttı.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

FED'İN FAİZİ BİRAZ DAHA YÜKSEK TUTACAĞI BEKLENTİSİ OLUŞTU

Ayrıca, ülkede faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, uzmanlar geleceğe dönük ipuçları için Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ediyor.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Benzine 1, motorine 2 indirim! 4. kez güncellenecek mi? 24 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK FİYATLARDAKİ AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİ KISITLIYOR

Öte yandan, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb'den geçen İsrail, Amerika ve İngiliz gemilerine yönelik saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Husi, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 48 geminin hedef alındığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da çarşamba günü Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz'de 4 "savunma saldırısı" düzenlediklerini duyurmuştu.

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