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Haberler Fotohaber BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:27

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere araç sahipleri günlük olarak akaryakıt pompa fiyatlarını takip ediyor. 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' soruları gündemin en çok aranan soruları arasında yer alıyor. Brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön bulan akaryakıt fiyatları, Fed'in faiz kararı beklentisi, İsrail-Filistin çatışması ve ABD'den gelen veri akışıyla dalgalanıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece akaryakıta indirim gelecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil benzin, motorin litre fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Benzin ve mazot fiyatı günlük olarak araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni indirim geliyor. Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

BRENT PETROL PSİKOLOJİK DESTEĞİN ALTINA SARKTI

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere dolar kuru ile beraber akaryakıt piyasasına yön veren brent petrol fiyatları 90 dolar pskolojik desteğin altına sarktı. Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde piyasalarda zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

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BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep endişelerine yol açarak fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladı.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesi sonrası brent petrol fiyatları artmış, bu durum akaryakıt fiyatları için zam olarak yansımıştı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için bu gece 1,57 TL indirim bekleniyor.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Mazot fiyatı için yapılacak indirim ile litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.

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