Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:27

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKiKA: Yeni indirim geliyor! Petrol düştü: Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere araç sahipleri günlük olarak akaryakıt pompa fiyatlarını takip ediyor. 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' soruları gündemin en çok aranan soruları arasında yer alıyor. Brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön bulan akaryakıt fiyatları, Fed'in faiz kararı beklentisi, İsrail-Filistin çatışması ve ABD'den gelen veri akışıyla dalgalanıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece akaryakıta indirim gelecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil benzin, motorin litre fiyatları...