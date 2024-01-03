Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:42

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları tarafında yeni gelişmeler var. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol cephesinde son zamanlarda hareketli günler yaşanıyor. Kızıldeniz'de yaşanan gerginliklerden etkilenen brent petrol, benzin ve mazot fiyatı cephesinde indirim, zam var mı sorusunu akıllara getirirken araç sahiplerini ilgilendiren bir zam haberi geldi. Peki petrol piyasasındaki son gelişmeler neler? Benzin fiyatı, motorin fiyatları ve LPG fiyatı için ne kadar zam yapıldı? 3 Ocak 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı ile petrol piyasasından son gelişmeler…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları için yeni gelişmeler var. Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrol piyasasındaki son gelişmeler neler? İndirim, zam var mı? İşte detaylar…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN, MAZOT VE LPG'YE ZAM GELDİ

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, Kızıldeniz'de yaşanan gerginliklerle geriledi. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ederken, benzin fiyatı, motorin fiyatları ve LPG fiyatı cephesinde yeni bir gelişme var. 3 Ocak 2023 benzin fiyatı, LPG fiyatı ve mazot fiyatı ile son gelişmeler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

PETROLDE KIZILDENİZ ENDİŞESİ

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Söz konusu eylemler küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

ABD, HUSİLERİN KIZILDENİZ'E DÜN 2 FÜZE FIRLATTIKLARINI DUYURDU

Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek veriler fiyatların yükselişini sınırlıyor. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarını bekliyor. Ayrıca gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stok verilerini açıklayacak. Veriler ülkede talebe yönelik önemli bir gösterge olmasından dolayı fiyatların hareketini de etkiliyor.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam geldi! 3 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

OPEC+ İZLEME KOMİTESİ'NİN ŞUBAT'IN İLK HAFTASINDA TOPLANMASI BEKLENİYOR

OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) Şubat ayının ilk haftasında toplanması öngörülüyor. Toplantının 1 Şubat için planlandığını da öne sürüldü.

OPEC+ JMMC, bakanlar adına petrol piyasası koşullarını gözden geçirmek üzere genellikle iki ayda bir toplanır. 22 ülkeden oluşan koalisyonun tamamı bir sonraki toplantısını 1 Haziran'da Viyana'da gerçekleştirecek.

ABD ve diğer ülkelerden gelen rekor arzın OPEC+'nın arz kısıtlamaları ve güçlü yakıt talebinin etkisine karşı koymasıyla petrol dördüncü çeyrekte neredeyse %20 düştü. Petrol tüketimindeki büyümenin bu yıl keskin bir şekilde yavaşlayacağı tahminlerinin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığı ortamda OPEC+, ilk çeyrekte küresel arz fazlasını önlemek ve ham petrol fiyatlarını korumak amacıyla bu ay yeni bir üretim kesintisi turuna başladı

OPEC+ Kasım ayındaki son toplantısında mevcut arz kesintilerini bu çeyrekte günde yaklaşık 900.000 varil derinleştirmeyi kabul etmişti.

Fiyatlar, son haftalarda bölgedeki ticari gemilere yapılan saldırılarla alevlenen Orta Doğu'daki kargaşadan bir miktar destek alıyor.

SON DAKİKA