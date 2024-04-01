Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
09:00
BRENT 87 dolar oldu! Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
BRENT'teki yükselişler sürerken akaryakıt fiyatları tarafındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, en son 5 gün önce motorin fiyatları için gelen indirim ile değişti. Peki benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol 87 dolara çıkarken akaryakıt fiyatları listesinde son durum ne? İndirim, zam var mı? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin benzin ve motorin fiyatları ile petroldeki son gelişmeler…