BRENT 87 dolar oldu! Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları en son 5 gün önce mazot fiyatı için gelen indirim ile 81 ilde geriledi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, 87 dolara çıktı. Araç sahipleri petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde indirim, zam var mı? 1 Nisan 2024 benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?