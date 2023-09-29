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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?
Giriş Tarihi: 29.09.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

2023 yılında popüler bir yatırım aracı olan halka arz sistemi yoğun bir taleple karşı karşıya kaldı. Bu yoğun ilginin devam ettiği talep toplamada en son 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde Simit Sarayı işlem görmüştü. Bu işlem sonrasında halka arz takvimine hangi şirketler dahil olacak merak ediliyor. Eylül ayının son haftalarında halka arz olacak şirketler belli olacak mı, hangi şirketler talep toplayacak araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı? 28-30 Eylül halka arz olacak şirketler hangisi? İşte halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

Bu sene birçok şirketin katıldığı halka arz için yeni isimler merak ediliyor. Hem yatırımcıların, hem şirketlerin büyük talep gösterdiği bu sistemde bu hafta hangi şirketler halka arz olacak merak ediliyor. En son 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplamaları gerçekleştiren Halka Arz da bu hafta hangi simler yer alacak araştırılıyor. İşte Halka Arz takvimi ve detayları…

HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

BU HAFTA 28-30 EYLÜL YENİ HALKA ARZ VAR MI?

28-30 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni bir şirket ismi henüz açıklanmadı.

Ancak yakın zamanda halka arz olması beklenen şirketler şu şekilde;

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HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

-TAB Gıda

-Kızılay İçecek

-Tavuk Dünyası

-Penti

-Golda Gıda

-Altınkılıç

-N11

HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

-Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

-Sümer Varlık Yönetim A.Ş.,

-Artemis Halı A.Ş.,

-Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

AGROTECH NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 2023 yılında halka arz olmaya hazırlanıyor. SPK'ya başvuruda bulunan şirket halka arz onayının ardından 300 milyon lotu halka arz edecek. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde şirketin halka arz işlemi yürütülecek.

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