HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

2023 yılında popüler bir yatırım aracı olan halka arz sistemi yoğun bir taleple karşı karşıya kaldı. Bu yoğun ilginin devam ettiği talep toplamada en son 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde Simit Sarayı işlem görmüştü. Bu işlem sonrasında halka arz takvimine hangi şirketler dahil olacak merak ediliyor. Eylül ayının son haftalarında halka arz olacak şirketler belli olacak mı, hangi şirketler talep toplayacak araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı? 28-30 Eylül halka arz olacak şirketler hangisi? İşte halka arz takvimi…