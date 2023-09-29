HALKA ARZ TAKVİMİ 29-30 EYLÜL VAR MI? Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangi şirketler talep toplayacak?

Bu sene birçok şirketin katıldığı halka arz için yeni isimler merak ediliyor. Hem yatırımcıların, hem şirketlerin büyük talep gösterdiği bu sistemde bu hafta hangi şirketler halka arz olacak merak ediliyor. En son 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplamaları gerçekleştiren Halka Arz da bu hafta hangi simler yer alacak araştırılıyor. İşte Halka Arz takvimi ve detayları…