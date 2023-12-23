Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:02

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi (4A, 4B, 4C)

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4.7 milyon çalışan emekli 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili tarih açıklaması geldi mi merak ediyor. 5000 TL ikramiye düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, torba yasaya eklenmişti. 86 maddelik torba teklif, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bir defalığına mahsus olmak üzere yapılacak ödeme Meclis Genel Kurulu aşamasında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu? İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi son durum...