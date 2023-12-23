Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi (4A, 4B, 4C)
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:02

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi (4A, 4B, 4C)

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4.7 milyon çalışan emekli 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili tarih açıklaması geldi mi merak ediyor. 5000 TL ikramiye düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, torba yasaya eklenmişti. 86 maddelik torba teklif, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bir defalığına mahsus olmak üzere yapılacak ödeme Meclis Genel Kurulu aşamasında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu? İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi son durum...

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi 4A, 4B, 4C

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere, Kasım ayında çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 5000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Çalışan emekliler ise kapsam dışı kalmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 4.7 milyon vatandaşa daha ödeme yapılması kararlaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma Meclis adımında. Yıl sonu yaklaşırken çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi tarihleri takvimi araştırılmaya başladı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte detaylar…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi 4A, 4B, 4C

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emekliye ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu'ndan geçti. 5 bin TL ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklif için çalışmalar, Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi 4A, 4B, 4C

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Genel Kurul!da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak şu anda bütçe görüşmeleri gerçekleştiğinden torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi 4A, 4B, 4C

86 maddelik torba yasa ile beraber 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi 4A, 4B, 4C

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı.

Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi göz önünde bulundurulduğunda çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak.

SON DAKİKA