Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 23:58

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı geride bıraktı. Canlı altın fiyatları 12 Mayıs Pazar günü alım satım yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı'nın nabzı tutuluyor. Altının gramı bugün 2443 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın için kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasının nabzı tutuluyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.443 lira haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.353,00

Satış: 16.600,00

ATA ALTIN

Alış: 16.407,00

Satış: 16.560,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.238,17

Satış: 2.365,53

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.360,03

Satış: 2.360,63

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 15.977,00

Satış: 16.127,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.025,00

Satış: 8.101,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.000,00

Satış: 4.050,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.443,85

Satış: 2.444,47

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA