Giriş Tarihi: 11.05.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
23:58
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı geride bıraktı. Canlı altın fiyatları 12 Mayıs Pazar günü alım satım yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı'nın nabzı tutuluyor. Altının gramı bugün 2443 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?