CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS PAZAR 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın için kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasının nabzı tutuluyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.443 lira haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…