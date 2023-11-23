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Haberler Fotohaber Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:45

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Çates Elektrik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olacak. İnfo Yatırım Menkel Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Çates Elektrik hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Çates Elektrik halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Çates Elektrik Üretim A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Çates Elektrik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. HALKA ARZI ONAYLANDI!

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik şirketinin halka arz olacağı açıklandı.

SPK Bülteninde yapılan açıklamada "ÇATES'in mevcut ortağı Para Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 8.255.000 TL nominal değeri (B) grubu paylar halka arz konu edilecektir" denildi.

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Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Çates Elektrik, halka arz süreciyle 140.405.000 TL değerindeki sermayesini 24.795.000 TL yükselterek, 165.200.000 TL'ye çıkaracak.

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERİR?
1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

ÇATES ELEKTRİK HANGİ BANKALARDA VAR?
Cuma gününe kadar banka bilgilerinin gelmesi bekleniyor.

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