Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:45

Çates Elektrik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, ''Çates Elektrik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olacak. İnfo Yatırım Menkel Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Çates Elektrik hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.