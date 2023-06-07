Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:21

Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?

Döviz kurundaki hareketlilik dikkat çekerken dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Alım satım kar amacı güden vatandaşların canlı dolar grafiği takibi bugünde devam ediyor. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 09.12 itibarıyla 22,72 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,29 ; gram altın ise 1428,44 seviyelerinde seyrediyor. Peki 7 Haziran 2023 bugün dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün dolar ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…