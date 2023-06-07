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Haberler Fotohaber Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:21

Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?

Döviz kurundaki hareketlilik dikkat çekerken dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Alım satım kar amacı güden vatandaşların canlı dolar grafiği takibi bugünde devam ediyor. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 09.12 itibarıyla 22,72 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,29 ; gram altın ise 1428,44 seviyelerinde seyrediyor. Peki 7 Haziran 2023 bugün dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün dolar ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…

Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?

Son dakika Dolar fiyatları ne kadar, bugün dolar kaç TL? Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber anlık ve güncel dolar alış ve satış fiyatı binlerce kişinin gündemine geldi. Gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve anlık dolar kuru alış ve satış fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda. Döviz kurundaki hareketlilik son günlerde oldukça dikkat çekiyor. İşte canlı dolar fiyatları ve anlık grafiği

Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 7 Haziran Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 22,73

SATIŞ: 22,84

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Dolar fiyatları ne kadar? 7 Haziran Bugün canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatları kaç TL?

7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

EURO NE KADAR?

Euro alış: 24,37,78 TL

Euro Satış: 24,4571 TL

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DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 22,61,40 TL

Dolar satış: 22,6225 TL

SON DAKİKA