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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:59

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

Ramazan ayı başladıktan sonra bayram ikramiyesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok yeniliğe gidildi. Bunların en başında emekli zammı ve emekli ikramiyelerindeki artış geliyor. Emekli ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması dair teklif TBMM'de kabul edildi ve yasalaştı. Şimdi gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

Bayram ikramiyesini; SGK'dan emekli aylığı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı alanlar, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alabilecekler. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

Son dakika haberine göre emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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