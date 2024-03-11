EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Emekli İkramiyesi ödeme takvimi 4A,4B,4C 2024

Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:59
Ramazan ayı başladıktan sonra bayram ikramiyesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok yeniliğe gidildi. Bunların en başında emekli zammı ve emekli ikramiyelerindeki artış geliyor. Emekli ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması dair teklif TBMM'de kabul edildi ve yasalaştı. Şimdi gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi