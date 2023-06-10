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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:12

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Her bayram olduğu gibi emeklilerin hesaplarına yatacak olan Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleriyle gündemde. Bayrama oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar konuya ilişkin detayların açıklanması için gözünü bakanlığa çevirdi. Bu noktada ise "2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Haziran ayıyla beraber gündemde yer alan bir konu da emekli bayram ikramiyesi oldu. Ramazan ayında 2000 TL zamlı ikramiyelerini alan emekliler şimdi de Kurban Bayramı öncesi hesaplarında bu tutarı görecek. Bu noktada ise "2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler erkenden hesaplarda olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ERKENDEN ÖDENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Erdoğan'ın "Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" açıklaması sonrası, Türkiye'de tüm emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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