Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:12

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: 2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Her bayram olduğu gibi emeklilerin hesaplarına yatacak olan Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleriyle gündemde. Bayrama oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar konuya ilişkin detayların açıklanması için gözünü bakanlığa çevirdi. Bu noktada ise "2023 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek.