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Haberler Fotohaber Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 06:24

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek soruları merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri ikramiye kapsamına giren vatandaşların gündeminde. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Hatırlanacağı üzere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle üçüncü kez verilecek. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi netleşirken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusu merak ediliyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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