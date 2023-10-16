Giriş Tarihi: 16.10.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 06:24

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek?

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek soruları merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri ikramiye kapsamına giren vatandaşların gündeminde. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...