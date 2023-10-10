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Haberler Fotohaber Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi binlerce emeklinin gündeminde yer alırken 29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiye konusuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları neler? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üçüncü verilecek. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenecek. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar yapıyor. 29 Ekim'e kısa bir süre kala vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler?

EMEKLİ ZAMMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:

''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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