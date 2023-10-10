Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri

Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üçüncü verilecek. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenecek. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar yapıyor. 29 Ekim'e kısa bir süre kala vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri