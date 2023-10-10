Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek, şartları neler? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi binlerce emeklinin gündeminde yer alırken 29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiye konusuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları neler? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...