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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:24

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı ve yüzde 11,68'lik refah payı ile emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Akabinde ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanıyor. Bu kapsamda emekli ikramiyelerine artış yapılması gündeme geldi. Masada 2 formülün yer aldığı belirtildi. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte gündemdeki formül ve konu hakkında detaylar.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile 49,25'e yükseldi. Bunun yanı sıra en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Refah payı ve taban aylık artışını içeren yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Şimdi ise tüm gözler bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Hükümet ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına yüzde 11,68'lik refah payı eklendi. Böylece emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseldi.

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Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EK ZAM DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE ADIMINDA!

Emekliye ek zam ile ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde fark ödemeleri yapılacak.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu yıl da tüm emekliler 2 kez bayram ikramiyesi alacak.

Milyonlarca emeklinin refah payından kaynaklanan maaş farkı ödemeleri için hazırlıklar devam ederken bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda da çalışmalar başladı.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

MASADA 2 FORMÜL VAR!

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'ye yükselmiş ve tüm emeklilere iki bayram için toplam 4 bin TL ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin TL'lik ek bir ikramiye ödemesi yapılmıştı.

2024 yılını 'Emekliler yılı' ilan eden hükmet, şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi için masada 2 formül bulunuyor.

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