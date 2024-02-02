Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:24
Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı ve yüzde 11,68'lik refah payı ile emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Akabinde ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanıyor. Bu kapsamda emekli ikramiyelerine artış yapılması gündeme geldi. Masada 2 formülün yer aldığı belirtildi. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte gündemdeki formül ve konu hakkında detaylar.