Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu yıl da tüm emekliler 2 kez bayram ikramiyesi alacak.

Milyonlarca emeklinin refah payından kaynaklanan maaş farkı ödemeleri için hazırlıklar devam ederken bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda da çalışmalar başladı.